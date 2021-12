Zo kwam de transfer van Nainggolan naar Antwerp tot stand: "Ik voetbal in mijn stad én bij een ambitieuze club"

De transfer van Radja Nainggolan naar Antwerp FC is hét huzarenstukje van de afgelopen mercato. Het eerste gesprek tussen de middenvelder en Paul Gheysens moet ongeveer als onderstaande gegaan zijn.

“Paul Gheysens belde me op met de vraag of ik voor Antwerp FC wilde komen voetballen”, vertelt Radja Nainggolan het relaas van zijn transfer in Het Laatste Nieuws. “De voorzitter zei er meteen bij dat het zijn ambitie is om de beste ploeg van België te worden.”

En eigenlijk was Il Ninja verkocht. “Ik antwoordde meteen dat ik dat perfect vond. Ik voetbal in mijn stad én bij een ambitieuze club. Mooier kan het niet zijn, hé. In mijn ogen blijft Club Brugge de titelfavoriet, maar we gaan het hen zo moeilijk mogelijk maken.”