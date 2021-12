U19 van Club Brugge tegen Midtjylland, Racing Genk versus Chelsea

De U19 van blauwzwart speelt in de play-offronde van de UEFA Youth League tegen het Deense Midtjylland. Racing Genk kreeg Chelsea als tegenstander.

Dinsdag werd geloot voor de UEFA Youth League op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon. Doordat Club Brugge vorige week de groepswinst nog verloor aan PSG moet het een play-offronde spelen om in de achtste finales te halen.

Daarin is Midtjylland de tegenstander. Racing Genk werd ook tweede, na Juventus, en krijgt Chelsea als tegenstander. Zij wonnen de Youth League in 2015 en 2016 en verloren in 2018 en 2019 de finale.

De play-offs worden in één duel afgewerkt op 8 of 9 februari. Club Brugge speelt in Denemarken, Genk komt thuis aan de bak.