Voor Wesley Sonck is het duidelijk over Vormer: "Dan heb je als speler iets om te zeggen"

De gebeurtenissen rond Ruud Vormer blijven van dichtbij gevolgd worden. Ook Wesley Sonck deed er zijn zegje over in Extra Time.

Afgelopen weekend kreeg Vormer een invalbeurt in de tweede helft tegen Zulte Waregem, als vervanger van de 17-jarige Cisse Sandra. "Ik had Vormer niet op de bank verwacht”, geeft Sonck meteen toe. “Ik vond het al verrassend dat Sandra 3 keer in een week mocht spelen, die wordt deze week 18, maar een jonge gast tegen Seraing, op PSG en tegen Zulte Waregem laten beginnen..."

"Ik zeg altijd dat die gasten heel goed zijn op hun leeftijd. Ik vind Cisse ook een goeie, maar niet tegen een volwaardige prof zoals Ruud Vormer die al jaren op dat niveau speelt."

Toch is het ook de normale gang van zaken volgens Sonck. "Ik denk dat heel veel profs in dit soort situatie terechtkomt, misschien jij (Youri), maar ik ook. Op een gegeven moment word je ouder en dan zien ze je liever vertrekken, weggaan, niet meer spelen."

"De vraag is altijd: als je speelt of invalt en je bent nog altijd bij de beteren, dan heb je als speler iets om te zeggen."