Wouter Vrancken haalt speler uit blessure terug: "Normaal zou hij nog niet meedoen, maar nu..."

Trainer Wouter Vrancken haalt Joachim Van Damme opnieuw in de selectie van KV Mechelen, ook al is hij daar eigenlijk nog niet klaar voor.

De middenvelder van KV Mechelen is al sinds eind september out. Normaal zou Vrancken hem nog niet in de selectie stoppen, maar hij kan niet.

De club telt te veel blessures op dit moment, dus heeft hij Van Damme nodig. “Zijn basisconditie is beter dan ooit, maar hij is nog niet klaar om 90 minuten te spelen”, vertelt Vrancken aan HLN.

“We zouden Jo in de laatste tien minuten wel kunnen laten invallen, als dat nodig zou zijn. Het doel blijft echter om hem pas na de winterstop hélemaal in te zetten.”

Ook Geoffry Hairemans is er opnieuw bij. Gaëtan Coucke kan weer spelen na zijn schorsing.