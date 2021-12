Moet er een onderzoek naar match fixing komen? 'Dit is de beslissing van de Belgische voetbalbond na omstreden Club Brugge - Anderlecht'

Dejan Veljkovic praatte gisteren voor het eerst ronduit over 'Propere Handen'. In het interview kwam een poging tot wedstrijdvervalsing ter sprake. De Belgische voetbalbond is echter niet van plan om een onderzoek te starten.

Herman Van Holsbeeck vroeg via Dejan Veljkovic aan Sébastien Delferière om RSC Anderlecht te beschermen tijdens de cruciale titelwedstrijd op het veld van Club Brugge. De wedstrijd in kwestie eindigde uiteindelijk op 1-1 en een week later pakte paars-wit de landstitel. "Er is nooit geld betaald voor die vraag en Delferière heeft ook nooit aangegeven dat hij de wedstrijd zou beïnvloeden", geeft Veljkovic extra tekst en uitleg. Ondertussen weet Het Laatste Nieuws dat de Belgische bond géén onderzoek gaan voeren naar matchfixing. Het is de bedoeling dat het parket eerst het onderzoek kan afronden.





