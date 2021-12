PSG komt met ultieme poging tegemoet aan eisen van Mbappé: 'Met dit voorstel willen de Fransen hem uit klauwen van Real Madrid houden'

PSG heeft een ultieme poging gedaan om het aflopende contract van Kylian Mbappé te verlengen. De Franse grootmacht komt daarmee tegemoet aan de oorspronkelijk vraag van de aanvaller, maar zijn ze ook op tijd?

De onderhandelingen tussen PSG en Neymar slepen al een tijdje aan. RMC Sport laat weten dat de Franse grootmacht na maandenlang palaveren eindelijk aan de oorspronkelijke eis van Kylian Mbappé is tegemoet gekomen: de grootverdiener van het team zijn.

Dat wil zeggen: meer verdienen dan Lionel Messi en Neymar. De Argentijn en de Braziliaan liggen dicht bij elkaar in de loonschaal. Beiden verdienen zo’n dertig miljoen euro per seizoen. Daar wil PSG dus overspringen om Mbappé te houden.

Persoonlijk akkoord met Real Madrid

Maar dé vraag die zich stelt: is PSG ook effectief nog op tijd? Real Madrid heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord met Mbappé. Bovendien steekt de Fransman het niet onder stoelen of banken dat hij naar Madrid wil verhuizen. Het antwoord op dé vraag kennen we in januari.