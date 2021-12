Clement komt met héél opvallende bekentenis over nieuwkomer: "Hij kwam aan met blessure, maar heeft dat verzwegen"

Club Brugge heeft dit seizoen nog geen plezier kunnen beloven aan Ruben Providence. De flankaanvaller viel snel na zijn aankomst uit met een zware voetblessure. Al was er meer aan de hand.

Club Brugge huurt Ruben Providence tot het einde van het seizoen van AS Roma. De landskampioen heeft dan wel een aankoopoptie, maar daarvoor moet de 20-jarige Fransman zich eerst tonen.

Providence belandde vlak na zijn transfer in de lappenmand, maar Philippe Clement doet ondertussen een héél opvallende onthulling over de flankaanvaller. “Providence is eigenlijk met een lichte blessure aangekomen in Westkapelle.”

Hij heeft in alle talen over die blessure gezwegen

“Maar hij heeft daar in alle talen over gezwegen”, aldus Clement in Het Nieuwsblad. “Hij wou zich zo graag tonen. Al zagen we wel dat het snel ging voor hem. Hopelijk kwam dat omdat hij met last zat. Daarna kwam die zware voetblessure er nog eens bij.”

Providence zit momenteel in de laatste fase van zijn revalidatie. Het is de bedoeling dat de 20-jarige flankaanvaller na de jaarwisseling zal aansluiten bij de groepstrainingen. Al zal dat in eerste instantie bij Club NXT zijn.