Bij Oostende moeten ze weer aan de basis werken: "Zo een reeks als Cercle kunnen wij ook neerzetten"

KV Oostende heeft eigenlijk geluk dat teams als Zulte Waregem en Seraing ook geen punten meer pakken, want anders zaten ze al in de problemen. Het gaat bij de kustploeg om de fundamenten van het voetbal. Die zitten niet goed.

De gegenpressing die Alexander Blessin altijd aanhing, komt er niet meer uit. Als je er de spelers niet voor hebt... "Als de basis van je voetbal niet goed zit, kan je geen punten pakken tegen een ervaren ploeg, zoals Kortrijk. Frustrerend", klonk het bij Robbie D'Haese na het verlies tegen KVK.

Oostende moet zo achter zich blijven kijken. “Deze groep kan de druk aan, hoor. Vorig seizoen kwamen we ook sterk uit een gelijkaardige situatie. We moeten allemaal in dezelfde richting kijken en keihard werken", zegt hij in HLN. "Net als Cercle Brugge, dat vier keer na mekaar won, kunnen wij ook een reeks neerzetten. Er is genoeg kwaliteit - dat heeft de trainer ook benadrukt -, we mogen alleen niet beginnen stressen. Wij een degradatiekandidaat? Goh, dat hebben we vorig jaar óók mogen horen. En kijk waar we zijn geëindigd. Het kan snel keren, soms zit het in de details. Ja, Beerschot wordt een zespuntenmatch - maar dat was Kortrijk in eigen huis ook. Alleen, nu is het van moeten, maar ik ben er zeker van dat we er punten gaan halen. De trainer pusht ons elke dag - op training en in wedstrijden -, nu moeten wij het tonen.”