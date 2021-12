Benjamin Boulenger: "Ons laten inspireren door Cercle Brugge"

Seraing ging dinsdagavond ook onderuit bij Cercle Brugge. En dus is het stilaan alle hens aan dek in het Luikse.

Na een 7 op 9 zit Seraing de laatste weken opnieuw in de hoek waar de klappen vallen in de Jupiler Pro League.

Dinsdag werd pijnlijk verloren van Cercle Brugge, dat zo op en over de Metallo's is gesprongen in de stand en de druk heeft vergroot.

Inspiratie

"Misschien moeten we ons door Cercle laten inspireren de volgende weken om ook eens een reeks neer te zetten", klonk het bij Benjamin Boulenger.

"We moeten nu een reactie laten zien tegen Kortrijk. We moeten niet panikeren, want we wisten dat dit een moeilijk seizoen zou worden. We gaan er alles aan doen om ons te redden."