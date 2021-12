Onze man van de wedstrijd: Benson opnieuw belangrijk voor Antwerp met doelpunt en assist

Bij Antwerp mocht Manuel Benson in de basis starten na zijn uitstekende invalbeurt tegen Standard en hij heeft zijn trainer zeker niet teleurgesteld tegen Eupen. Zo was de vleugelaanvaller van goudwaarde met een doelpunt en een assist.

Brian Priske had voor de wedstrijd tegen Eupen enkele wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Standard. Zo kwamen onder meer Benson en Balikwisha in de ploeg, terwijl ook Gerkens en Almeida in de basis stonden.

Toch was het vooral Benson die indruk kon maken van de nieuwe namen. Nadat hij het voorbije weekend goed was voor twee assists, kon hij ook nu via een assist Antwerp op rozen zetten. Samatta had zijn perfecte voorzet maar binnen te knikken.

Benson was zeer bedrijvig en kreeg ook zelf enkele kansen. Enkele minuten voor de rust werd hij daarvoor beloond, want na een goede actie zorgde hij zelf voor de 2-0. De Eupen-defensie liet hem opkomen en Benson schoot onhoudbaar in de korte hoek.

In de tweede helft was Benson minder zichtbaar dan voor de rust, maar toch kunnen we er niet omheen dat hij de man van de match is. Door bij twee doelpunten betrokken te zijn, was hij namelijk van goudwaarde in de 4-2 overwinning van The Great Old.