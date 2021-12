Ploegmakker velt oordeel over Joshua Zirkzee: "Hij oogt niet gemotiveerd"

Anderlecht is voorlopig aan een matig seizoen bezig, maar de laatste tijd lijkt de trein helemaal vertrokken te zijn.

De verwachtingen zijn door de resultaten van de voorbije weken dan ook hooggespannen voor de topper van zondag tegen Club Brugge.

Een van de mannen die het verschil zal moeten maken is Joshua Zirkee. In de podcast van 4Sporting laat Kylian Sardella zich uit over zijn ploegmakker.

“Volgens mij hebben de mensen een verkeerde indruk van Zirkzee. Hij oogt misschien soms niet gemotiveerd of nonchalant, maar hij heeft echt een topmentaliteit. Hij is ook niet iemand die enkel aan zichzelf denkt, maar een echte teamspeler is”, is zijn oordeel.