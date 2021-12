Kompany moet één speler in het bijzonder scherp houden: "Op maximum van zijn capaciteiten is hij bij de besten in België"

Je hebt er in een kern die sommige matchen wat makkelijker opnemen dan de andere. Amir Murillo is er blijkbaar zo eentje bij Anderlecht.

Murillo heeft er een moeilijk seizoensbegin opzitten, maar speelt de laatste weken weer op hoog niveau. Kompany lachte toen hem dat werd voorgelegd: "Ik heb vooral geleerd dat ik bij Amir nooit te euforisch mag zijn. We moeten hem constant scherp houden. Als hij scherp is, is hij een echte atleet die op dit niveau een heel apart profiel heeft", aldus de coach van Anderlecht.

Voor Club Brugge hoeft Kompany echter wat minder op zijn hoede te zijn. "Het is een speler die leeft naar die grote wedstrijden toe. Als hij voetbalt op het maximum van zijn potentieel is hij in België een heel belangrijke speler, één van de besten. Nu maar hopen dat hij zo blijft doorgaan. Maar voor jullie daar een probleem van maken: dat is ook met hem besproken en benoemd hé", knipoogde Kompany.