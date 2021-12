Zulte Waregem wil er staan tegen Mechelen: "Solidair zijn, ook de fans" en "Snel beseffen dat we moeten vechten voor elke morzel grond"

Voor Zulte Waregem wordt het tegen KV Mechelen opnieuw van moeten, wil het dit kalenderjaar nog van de voorlaatste plaats afraken. "We moeten kijken naar een totaaloplossing."

"Ik snap dat de supporters niet tevreden zijn over een coach die voorlaatste staat", aldus Francky Dury. "Maar we moeten op zoek naar een totaaloplossing."

"Er moet solidariteit zijn, vanuit de ploeg, vanuit het bestuur, de staf, de spelers en de supporters. We moeten het samen doen."

Morzel grond

Een gevoel dat ook leeft bij de spelers: "We moeten hier samen door, al klinkt dat als een cliché. Er is wederzijds begrip tussen de spelers en de supporters", aldus David Hubert. "We hebben hen nu hard nodig. We moeten nu snel beseffen dat we voor elke morzel grond moeten gaan vechten."

"We moeten er iets op vinden om vertrouwen in de groep te krijgen, eens een reeksje neerzetten. Het gevoel binnen de groep is nog altijd goed", pikte Zinho Gano in.