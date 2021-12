Verschrikkelijk nieuws: 19-jarige kleinzoon van Johan Boskamp overleden

De Telegraaf meldt dat de kleinzoon van Johan Boskamp overleden is. Vorige week verscheen Boskamp niet bij Veronica Inside omdat er zich "dramatische familieomstandigheden" hadden voorgedaan.

De familie wou het nieuws stilhouden om zo rustig mogelijk het verschrikkelijke gebeuren te verwerken. Op 12 november kon Boskamp dan ook niet aanschuiven bij Veronica Inside. "Eigenlijk zou Jan Boskamp er zitten, maar die zit er helaas niet”, vertelde presentator Wilfred Genee aan het begin van de show.

Johan Derksen maakte vervolgens bekend dat dit was vanwege ’dramatische familieomstandigheden’. „We zullen niet in detail treden, maar dit wens je niemand toe.” Ook wij willen de familie en vrienden sterkte toewensen in deze moeilijke tijd!