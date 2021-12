Yahya Nadrani: "We wisten wat het niveau van 1A was"

Seraing zit met een 0 op 12 in de maag en verloor in eigen huis ook van KV Kortrijk. En zo is het dringend herbronnen voor de Metallo's.

Seraing zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen en het loopt voor geen meter meer voor de Metallo's.

"Ik weet niet waaraan het ligt en we hebben geen verklaring", aldus Yahya Nadrani na de nederlaag tegen De Kerels.

Pech?

"We hebben wat pech, maar het lukt ons gewoon niet. We zitten in een moeilijke periode, dat is een feit. Maar we wisten wat het niveau in 1A was, dus het is aan ons om de focus te houden."

"De kleinste fout betaal je cash. We mogen dus niets laten liggen", beseft de verdediger van Seraing maar al te goed.