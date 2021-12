Anderlecht reageert ferm na racistische incidenten in #CLUAND: "Werpt schaduw op Belgische voetbal"

RSC Anderlecht pakte een puntje op bezoek bij Club Brugge, maar achteraf ging het niet over het sportieve jammer genoeg.

Vincent Kompany stuurde zijn kat naar de persconferentie, na aanhoudende racistische gezangen van supporters van Club Brugge (lees het HIER nog eens na).

Anderlecht heeft ondertussen ook gereageerd via de eigen webstek op het hele incident. Ze zijn daarin ferm over het wrange gevoel ze hebben gekregen.

Gedrag van enkelen werpt schaduw

"Na afloop van de wedstrijd Club Brugge - RSC Anderlecht blijft onze club met een wrang gevoel achter. Op verschillende momenten tijdens de wedstrijd werden leden van onze coaching staff racistisch bejegend door personen uit het publiek. Ook spelers kregen tijdens het opwarmen aan de zijlijn beledigingen van racistische aard te horen."

"Het gedrag van enkelen werpt een schaduw over het Belgische voetbal. Dat dergelijke verwensingen weerklinken in een voetbalstadion mogen we als samenleving niet tolereren. De club wil door deze incidenten te benoemen en te veroordelen duidelijk stellen dat racisme op geen enkele manier een plaats heeft in onze voetbalstadions én daarbuiten."