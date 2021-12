Antwerp moet aanvoerder missen tegen KV Kortrijk

Antwerp morste in de openingsfase met de kansen in de Cegeka Arena, maar stapte tegen Genk uiteindelijk met een verdiend punt van het veld af.

Ritchie De Laet ging gewoontegetrouw voorop in de strijd. Even hielden ze bij Antwerp het hart vast, nadat De Laet op de grond bleef liggen. De aanvoerder verbeet de pijn en speelde de wedstrijd uit.

In de slotfase toonde Nicolas Laforge de gele kaart aan Ritchie De Laet, na een duidelijke trekfout op de ingevallen Luca Oyen.

Voor de aanvoerder van de Great Old was het de vijfde gele prent van het seizoen, waardoor De Laet in 2021 niet meer in actie zal komen. De Laet is geschorst voor het uitduel tegen KV Kortrijk (26 december). Hij kan met een propere lei beginnen aan 2022, dat voor Antwerp op gang wordt gefloten met een belangrijke thuiswedstrijd tegen Charleroi (16 januari).