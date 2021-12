Belgisch voetbal kreunt onder incident na incident: "Corona in de ergste graad" en "Total loss"

Rellen tussen supporters, supporters die de eigen ploeg aanvallen, pyrotechnisch materiaal in een vak supporters gooien, ... En nu ook racisme. We hebben er een aantal bijzonder moeilijke maanden opzitten in het Belgisch voetbal, beseft ook Peter Vandenbempt.

"Ik heb het zelf ook niet gehoord", aldus Vandenbempt bij Sporza. "Maar wie durft beweren dat Kompany onterecht misbaar maakt, moet zich schamen." ""Het voetbal heeft corona in de zwaarste graad. Wat is dat allemaal al geweest de voorbije weken? Supporters op het veld, pyrotechnisch materiaal, een zot die een vuurpijl in het bezoekersvak gooit... Het voetbal is total loss." Strenger straffen "Ik hoop dat ze bij Club Brugge stappen ondernemen om te zorgen dat die enkelingen nooit meer een stap in Jan Breydel zetten. Gooi ze eruit!" "Er moet strenger opgetreden worden. In Engeland weet een supporter die zich misdraagt dat hij tien jaar moet werken om de boete te betalen."