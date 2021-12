'Ex-speler Mechelen en Gent en ex-coach Beerschot staat voor terugkeer'

Het zou wel eens interessant kunnen gaan worden komende week, wanneer we een coach misschien zien terugkeren in het Belgische profgilde.

Stijn Vreven is volgens Het Belang van Limburg een van de topkandidaten om de nieuwe coach van Lommel te worden.

Lommel

Hij was er al eens trainer van 2013 tot 2015 en zou nu dus terug kunnen komen, want de Limburgers zijn al even op zoek naar een nieuwe coach. De komende dagen mag duidelijkheid verwacht worden.

De voorbije maanden werd de naam van Stijn Vreven ook al genoemd bij Westerlo en STVV, maar daar werden uiteindelijk andere namen gekozen.