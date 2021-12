Vertrekt Pierre-Emerick Aubameyang bij Arsenal nu hij niet langer kapitein is? Italiaanse topclub wil hem binnenhalen

Het zit er bovenarms op tussen Pierre-Emerick Aubameyang en Arsenal. De aanvaller is namelijk niet langer de kapitein van de Gunners en Aubameyang zou nu ook denken aan een vertrek bij de Engelse club.

Pierre-Emerick Aubameyang heeft nog niet veel plezier beleefd aan dit seizoen. De aanvaller was in alle competities samen goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 15 wedstrijden voor Arsenal, maar de kans is klein dat hij nog in actie gaat komen voor de Gunners.

Hij is namelijk niet langer de kapitein van de Engelse club en Aubameyang zou azen op een vertrek. Volgens Tuttosport zou er interesse zijn vanuit Italië, want Juventus zou hem willen binnenhalen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.