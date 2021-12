Elleboogstoot komt speler van RWDM duur te staan

RWDM won dit weekend op het veld van Lierse Kempenzonen, maar er zat toch een donker randje aan de 0-1 zege.

RWDM is in goede doen in 1B. Het won dit weekend op het veld van Lierse Kempenzonen met het kleinste verschil, maar even na het uur moesten ze met 10 verder. Lenny Nangis deelde namelijk een elleboogstoot uit aan Yvan Yagan. Hij kreeg dan ook direct een rode kaart onder zijn neus geduwd.

Het Bondsparket heeft een voorstel klaar voor vier weken effectieve schorsing en een boete van €2000,00. Het is niet zeker of RWDM in beroep gaat tegen deze schorsing.