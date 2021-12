Imke Courtois keek met open mond naar reportage Veljkovic: "Dat is hallucinant" en "Ook zeer bedenkelijk"

De Pano-reportage met Dejan Veljkovic heeft er bij Imke Courtois flink op ingehakt. "Dat is ook zeer bedenkelijk."

"Ik wist dat het er in het topvoetbal niet altijd even koosjer aan toeging, maar ik heb met open mond zitten kijken naar die aflevering", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Hallucinant

"Vooral de bedragen zijn hallucinant. Ik snap niet hoe mensen blijkbaar nooit genoeg geld hebben", is de analiste duidelijk.

"En dat iedereen maar blijft ontkennen, dat is ook zeer bedenkelijk. We moeten alleen maar hopen dat de angst om nu nog te frauderen er nu wel diep zal inzitten zeker?"