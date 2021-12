Serge Gumienny heeft weinig goed nieuws voor Vincent Kompany

Vincent Kompany kwam zondag na de topper tegen Club Brugge met het nieuws dat hij racistische opmerkingen naar het hoofd kreeg.

Geen leuke voetbalnamiddag voor Vincent Kompany. De topper werd overschaduwd door racistische uitspraken van supporters van Club Brugge richting Anderlecht.

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny begrijpt niet waarom Vincent Kompany zolang wachtte en niet tijdens de wedstrijd zelf liet ingrijpen. “Ik heb moeite om te begrijpen waarom alleen de trainer van Anderlecht dit zou gehoord hebben? De vierde ref staat nochtans naast Kompany”, zegt Gumienny bij HBVL.

“Waarom zegt Kompany niet tijdens de wedstrijd al tegen de vierde ref dat hij zulke racistische spreekkoren naar zijn hoofd geslingerd krijgt? Als de vierde ref en de match delegate, die wel wat hoger in het tribune zit, niets gehoord hebben, dan kunnen zij ook niets vermelden in het wedstrijdverslag. Er zal mijns inziens dan ook zeer weinig van komen.”

Dit is een nieuwe mokerslag voor het voetbal in ons land. “Na alle incidenten van de voorbije weken is dit de zoveelste smet op het blazoen van het Belgische voetbal. Nog groter dan de vuurpijlen die op het veld en in de tribunes werden gegooid.”

“Het voetbal is een uitlaatklep van de maatschappij, maar geen vrijgeleide om alles te kunnen roepen wat je wil. De voetbalbond heeft nu een immens grote verantwoordelijkheid. Het moet deze feiten tot op het bot onderzoeken en keiharde straffen uitspreken.”