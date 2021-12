Contract Sinan Bolat loopt af aan het einde van het seizoen: "Zou goed zijn als er snel duidelijkheid komt"

Bij AA Gent is Sinan Bolat (33) de onbetwiste nummer een onder de lat. Sinds hij in de zomer van 2020 transfervrij overkwam van Antwerp, speelde de Turkse doelman al 69 officiële duels in het shirt van de Buffalo's.

Het contract van Sinan Bolat bij AA Gent loopt af aan het einde van dit seizoen. In HLN geeft Bolat toe dat dit geen ideale situatie is, vooral ook omdat de gesprekken over een contractverlenging nog niet zijn opgestart. "Het zou goed zijn dat er snel duidelijkheid komt, zowel voor de club als voor mij. Ik heb aangegeven dat ik graag wil blijven, maar het is de club die uiteindelijk beslist. Niet ik." "Het enige wat ik kan doen is mijn focus helemaal leggen op de laatste twee wedstrijden van het jaar, tegen Standard en Union. Daarna zien we wel wat er komt", besluit Bolat.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.