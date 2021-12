Beerschot dreigt tot eind februari zonder publiek te moeten spelen

De zitting over de ongeregeldheden tijdens de derby tegen Royal Antwerp FC werd woensdag uitgesteld.

Beerschot hangt een straf van twee wedstrijden achter gesloten deuren boven het hoofd. Gisteren werd de zaak echter uitgesteld. Daarbovenop kwam nog eens de beslissing van het Overlegcomité om tot eind januari zonder publiek te spelen.

“Een serieuze aderlating”, zegt ondervoorzitter Walter Damen aan GVA. “Het meest vervelende is dat deze beslissing last minute komt. Ik heb er begrip voor dat men maatregelen neemt, maar niet dat men elke week het geweer van schouder verandert. We hadden nog kunnen leven met een halvering van de capaciteit, maar dit is een heel drastische beslissing.”

Door de beslissing van het Overlegcomité en de dreiging van de twee matchen zonder publiek is het goed mogelijk dat fans op het Kiel pas vanaf 26 februari weer toegelaten zijn. De schorsing kan immers niet plaatsvinden op een moment dat supporters door de regeringsmaatregelen niet toegelaten zijn.