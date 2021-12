Dieumerci Mbokani knalt Al Kuwait naar bekerwinst

Dieumerci Mbokani heeft met Al Kuwait de Emir Cup gewonnen. Hij scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Al Kuwait haalde het in de finale van de bekercompetitie in Koeweit met 1-0 van Al Qadisiya. Mbokani tekende in de 26ste minuut voor het enige doelpunt van de Emir Cupfinale.

De 36-jarige spits liet in de zomer Royal Antwerp FC achter zich nadat zijn contract ten einde was. Op Instagram laat de Congolees zien dat hij duidelijk in zijn nopjes was met de trofee én zijn doelpunt.