Het nieuwe tijdperk bij Zulte Waregem: lef, energie, durven verrassen en positieve(re) fans voor belangrijke maand

Het delirium waren ze nabij, bij Zulte Waregem aan de Gaverbeek na de late 3-2 van Jean-Luc Dompé. Het was dé comeback van het seizoen tot dusver en dat als match 1 van 'het nieuwe tijdperk' bij de club. Wat was er nieuw?

Francky Dury en Zulte Waregem gingen uit elkaar, Timmy Simons en Davy De fauw namen het roer over. En dat zorgde toch meteen voor een aantal aanpassingen. Niet dat alles plots anders was en zonder de late terugkeer waren ongetwijfeld andere analyses gemaakt, maar toch.

De drive zat er van minuut 1 tot minuut 94 in en er werd geknokt voor elke bal, al was er nog steeds af en toe twijfel in de gelederen. Ook de fans waren positiever dan de voorbije weken en dat hielp de spelers vooruit: "De energie zat erin, bij iedereen, ook bij de fans", aldus Simons achteraf.

© photonews

"Mechelen voetbalt altijd, dus we moesten vertrouwen hebben om ook te voetballen. Het was de zaak om niet te veel na te denken en de hele match volle gas te geven. Dat hebben de spelers ook gedaan", vond de nieuwe T1 van Essevee.

Hij had zijn team tussen de lijnen gezet met wat extra zekerheid op het middenveld en een viermansdefensie, iets waar ook de tegenstander het moeilijk mee had. "We wisten niet hoe ze gingen spelen, dus het was een beetje aanpassen. Aan de ene kant van het veld ging dat beter dan aan de overkant", vond Wouter Vrancken.

Verrassen

Durven en kunnen verrassen, het was iets wat de insiders aan de Gaverbeek lange tijd niet meer gezien hadden. "We hadden een plan in ons hoofd om Mechelen te ontwrichten. Iedereen heeft daardoor hard moeten werken, dus ook een pluim aan de invallers."

"Zij hebben de match doen kantelen. Dat het uitgerekend jeugdproduct De Neve was die de 2-2 kon maken? Hij wist niet waar hij het had, dat is heel fijn. Maar we zijn er nog niet: we moeten elke dag en elke match deze fighting spirit laten zien. Er komen belangrijke weken aan met Standard en de januarimaand."