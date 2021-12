Peter Vandenbempt weet welke spelers, of minstens eentje, Beerschot nodig heeft

Beerschot lijkt stilaan in een uitzichtloze situatie in de Jupiler Pro League te geraken. Ook analist Peter Vandenbempt zit met vraagtekens.

Nochtans had Vandenbempt een moment gezien waarvan hij dacht dat de trein vertrokken was. “De overwinning op karakter tegen KRC Genk was die van de hoop maar nadien werd, inclusief de beker, vijf keer verloren zonder ook maar één keer te scoren”, zegt Vandenbempt aan Sport/Voetbalmagazine.

Hij noemt meteen twee namen die het helemaal anders hadden kunnen maken. “Beerschot voetbalt niet als een ploeg die het heeft opgegeven, zet Vossen en/of Gano op het Kiel en de twee clubs wisselen van plaats. Maar vijftien doelpunten na negentien matchen, dan kan je zeven keer verliezen met één goal verschil.”

Een nieuwe spits is dus het minimum dat nodig is voor de hekkensluiter. “Niet dat de club niet geïnvesteerd heeft in spitsen, maar gelukt is het niet. Een gift uit de prinselijke portemonnee én de juiste keuzes en wie weet…”