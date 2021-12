Doofpotoperatie na racistische uitspraak Belgische scheidsrechtersbaas? Nieuw onderzoek opgestart

David Elleray is in het oog van de storm terechtgekomen naar aanleiding van een racistisch incident dat dateert uit 2014.

David Elleray (67) zou in 2014 tijdens een Britse scheidsrechtsbijeenkomst tegen een FA-medewerker met een donkere huidskleur gezegd hebben: "Je ziet er gebruind uit. Ben je in de koolmijnen geweest?"

Het Britse Inews weet dat een advocatenbureau in januari een onderzoek zal starten, nadat er nieuwe getuigenissen zijn opgedoken. De Engelse voetbalbond ontkent alvast dat er na het incident sprake was van een doofpotoperatie.

David Elleray is sinds 2018 ook aan de slag voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Op dit moment is hij de voorzitter van het Professional Refereeing Board, wat in de volksmond 'scheidsrechtersbaas' wordt genoemd.