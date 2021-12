Opsteker voor Seck, pech voor Antwerp: verdediger in Afrika Cup-selectie Senegal

Abdoulaye Seck, de 29-jarige centrale verdediger van Antwerp, mag zich opmaken voor zijn eerste groot toernooi met Senegal. Seck zit in de 27-koppige selectie voor de komende Afrika Cup, waar Senegal met torenhoge ambities aan de start zal staan.

Abdoulaye Seck (vijf caps) werd door bondscoach Aliou Cissé in de Senegalese selectie opgenomen voor de komende Afrika Cup. Die zal plaatsvinden in Kameroen van negen januari tot zes februari.

Senegal is een van de grote favorieten voor eindwinst en heeft met Chelsea-doelman Mendy, Koulibaly (Napoli), Gueye (PSG) en Mane (Liverpool) heel wat ronkende namen rondlopen.

In de groepsfase neemt Senegal het op tegen Zimbabwe (10 januari), Guinee (14 januari) en Malawi (18 januari). Antwerp zal het na Nieuwjaar dus een tijdje zonder zijn rots in de branding moeten stellen. Seck is na twee speeldagen schorsing wel beschikbaar voor de laatste opdracht van Antwerp in 2021, de verplaatsing naar KV Kortrijk.