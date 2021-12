Philippe Albert noemt de drie grootste flops bij de Rode Duivels afgelopen jaar

De Rode Duivels zijn nog steeds, al zal het maar voor even zijn, de nummer één op de wereldranglijst.

Toch was het niet het topjaar dat we van de troepen van Roberto Martinez verwacht hadden. Het EK en de Nations League leverden povere resultaten op. Gewezen Rode Duivel Philippe Albert ging voor de RTBF op zoek naar de grootste flops van het jaar bij de Rode Duivels.

"Voor de flops, zou ik Mertens noemen. Hij had een moeilijke tijd bij de nationale ploeg. Hij zit er nu met zijn hoofd weer bij bij Napoli, dat is geweldig voor hem en ik hoop dat het nog vele maanden zo doorgaat, tot aan het WK”, zegt Albert.

“Batshuayi blijft een enigma. Sinds hij Standard verliet, gaat het niet goed op clubniveau. In de nationale ploeg daarentegen blijven zijn statistieken interessant, het probleem voor hem is dat hij in de schaduw staat van Lukaku.

“Tot slot, als derde flop, denk ik dat Alderweireld in de laatste maanden, sinds zijn transfer naar Qatar, de kracht en het tempo is kwijtgeraakt die hij had op de eerste meters. Dat is de laatste paar wedstrijden wel gebleken en dat is een beetje jammer.”