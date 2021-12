Tragedie in Kroatië: 23-jarige voetballer krijgt hartstilstand tijdens training en overlijdt

Triest nieuws vanuit Kroatië: Marin Cacic, een 23-jarige voetballer van NK Nehaj, is donderdag overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Cacic zeeg eerder deze week neer tijdens de training.

De Kroatische amateurclub maakte het nieuws bekend via Facebook. Deze week kreeg de kerngezonde Cacic een hartstilstand. Cacic werd in het ziekenhuis in coma gebracht, maar er kon geen hulp meer baten. Donderdag overleed hij in het hospitaal.

Cacic doorliep de jeugdreeksen van Rijeka, een Kroatische topclub. Na een avontuur bij het Italiaanse Isernia (Serie D) keerde hij in 2019 terug naar zijn thuisland.