KV Kortrijk beraadt zich over juridische stappen: "Onrechtmatig" en "Eerlijk verloop competitie pure utopie"

Kortrijk en Antwerp moesten normaal gezien op tweede kerst tegen elkaar spelen, maar een coronagolf strooide roet in het eten. En dus werd de match uitgesteld, al is dat niet naar de zin van De Kerels.

Antwerp zat met een ferme coronagolf, waardoor liefst zeven spelers out waren voor het duel in Kortrijk op tweede kerstdag. Het team wilde de match uitstellen en kreeg daartoe door de Pro League de toelating. De Kerels zijn verrast en reageren in een persbericht. Ze beraden zich over verdere juridische stappen.

Onrechtmatig

"Onze club meent dat deze ‘beslissing’ onrechtmatig is. Dit was duidelijk ook de initiële visie van de kalendermanager, die vrijdagavond nog aangaf ‘dat er op heden geen enkel reglementair kader binnen het huidige bondsreglement is om deze (en eventuele andere) wedstrijden uit te stellen door de kalendermanager van de Pro League ingeval van een groot aantal positieve spelers (zoals het geval is bij R. Antwerp FC)’."

"De Pro League had eerder bovendien uitdrukkelijk beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van corona, en dit omwille van de reeds overvolle kalender. Anders dan in andere competities het geval is kunnen op vandaag geen wedstrijden worden uitgesteld omwille van corona."

Relatieve waarde van regels

"Zaterdagnamiddag kreeg onze club niettemin de boodschap dat de wedstrijd toch zou worden uitgesteld, in weerwil van het eigen reglement, met enkel een vage verwijzing naar de ‘de nieuwe variant ‘omicron’ die bijzonder besmettelijk blijkt te zijn’ en de besmettingen bij Antwerp die daar het gevolg zouden van zijn."

"Onze club stelt vast dat regels maar een relatieve waarde hebben en dat voortaan elke club die met ook maar één omicron besmetting kampt dus om uitstel van een wedstrijd kan verzoeken. In een dergelijke context lijkt een eerlijk verloop van de competitie pure utopie en dreigt die zelfs niet te kunnen worden afgewerkt."

