Zulte Waregem maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Standard: onder meer Dompé zit in de kern

Zondag staat in de Jupiler Pro League een belangrijke wedstrijd tussen Standard en Zulte Waregem op het programma. Enkele dagen geleden was er nog discussie tussen beide teams, omdat de Rouches Dompé wilden weghalen bij Zulte Waregem.

Bij Zulte Waregem spraken ze daarom over een oneerlijke concurrentie in de degradatiestrijd. beide ploegen staan dus morgenavond tegenover elkaar en bij Zulte Waregem zit Jean-Luc Dompé gewoon in de selectie. De volledige selectie van Zulte Waregem kan u hieronder terugvinden.