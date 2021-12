Andreas Christensen ziet mogelijks toptransfer in rook opgaan door uitspraken van Mino Raiola

Het contract van Andreas Christensen loopt eind juni af. Binnen een paar dagen is hij vrij om te onderhandelen met clubs. Een lange tijd leek Barcelona de grootste kanshebber, maar nu is er blijkbaar een klink in de kabel gekomen.

Barcelona twijfelt volgens Sport over het aantrekken van Andreas Christensen. De Deense verdediger van Chelsea heeft een aflopend contract en kan vanaf januari daarom met andere clubs praten over een transfervrije overstap in de zomer. De Catalanen vinden Christensen een interessante optie, maar heeft hem in de wachtkamer gezet doordat Matthijs de Ligt in de zomer mogelijk op de markt komt. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hintte daar onlangs op. Christensen wil nu dat de Catalanen hun standpunt duidelijk maken. De 25-jarige Deen staat ook in de belangstelling van Bayern München en clubs uit de Premier League.