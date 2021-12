De honger is groot bij Dante Vanzeir: "Ons seizoen is dus nog niet geslaagd."

Top in 1B en gewoon de lijn verder trekken in de Jupiler Pro League. Dit deed Dante Vanzeir het afgelopen jaar.

"Het is heel speciaal", zo vertelt Vanzeir aan VTM. "Ik denk dat wij ook wel een ploeg zijn die iets speciaals in zich heeft. Hopelijk kunnen we dit volhouden tot het einde. Dat we als promovendus als nummer één de winterstop ingaan is mooi voor de historie van de club, maar uiteindelijk willen we wel een prijs pakken. Ons seizoen is dus nog niet geslaagd."

De fiere leider ontvangt vanavond AA Gent dat aan een opmars bezig is. Het zal alvast geen 'walk in het Dudenpark' worden vanavond voor Union.