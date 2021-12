Mehdi Carcela blijft vol vertrouwen ondanks de nederlaag: "Het is aan ons om de zaken om te draaien"

Standard heeft op de 21ste speeldag van de Jupiler Pro League verloren van Zulte Waregem. Het werd 0-1 na een doelpunt van Gano. De club zit nog steeds in een crisis en kan er maar niet uit komen.

De situatie is gespannen en ingewikkeld bij Standard. De Rouches domineerden tegen Zulte Waregem en raakten zelfs drie keer het doelhout, maar een doelpunt zat er niet in voor de thuisploeg.

"Soms hebben we moeite om in de wedstrijd te komen of we hebben veel kansen en ze gaan er niet in zoals vandaag", zei Mehdi Carcela na de wedstrijd. "Zulte Waregem had maar één kans en die hebben ze afgewerkt. Het is moeilijk om uit deze situatie te komen, maar ik ben positief en ik blijf vol vertrouwen. Alles kan heel snel gaan in de competitie en deze winterstop komt op het juiste moment," zei de Marokkaan.

"We zullen een paar dagen vrij hebben en bij onze families zijn. We gaan onze gedachten verzetten voor we hard gaan werken. Het zal ons goed doen, want we moeten onze batterijen weer opladen, ook al willen we de zaken zo snel mogelijk omdraaien. De coach geeft zijn leven voor ons en het team. Alles is in gereedheid gebracht om ons in de beste omstandigheden te brengen. Het is aan ons om de zaken om te draaien," besloot de aanvallende middenvelder.