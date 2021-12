Union waarschuwt de tegenstand: "Dat gaan we doen binnen onze gekende filosofie"

Union SG sluit 2021 als fiere leider van de Jupiler Pro League. En de Brusselaars zullen met de nodige ambitie het nieuwe jaar starten. Al blijft de filosofie ten allen tijde overeind.

Er zullen géén spelers vertrekken. “Zelfs niet als er een bod van twintig miljoen euro komt”, maakt Philippe Bormans zich sterk. “En daar naast willen we de huidige kern zelfs versterken. En dat gaan we doen binnen onze gekende filosofie.”

“Het is onlangs in de media geweest dat we met een elftal voetballen dat in totaal één miljoen euro heeft gekost”, aldus de CEO van Union SG in Het Laatste Nieuws. “Wij zoeken actief naar spelers die onder de radar blijven. En dus niet enkel via data, zoals iedereen denkt.”

Geen vaste huismakelaars? Dat is een rechtstreeks gevolg van onze politiek

Daarnaast valt het op dat de Brusselaars niet samenwerken met één of enkele vaste huismakelaars. “Dat is een rechtstreeks gevolg van onze politiek. We gaan zelf achter spelers aan en kijken dan pas wie hun zaakwaarnemer is. Dat is soms wat aftasten, maar het werkt.”