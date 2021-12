Kortrijk wil heel ver gaan in klacht tegen uitgestelde match Antwerp

De match tussen KV Kortrijk en Antwerp van afgelopen zondag werd uitgesteld. Het grote probleem is dat er daarvoor geen legale basis terug te vinden is in het bondsreglement. KV Kortrijk wil het spel dan ook hard spelen.

Volgens het bondsreglement wint een ploeg met forfait indien de tegenstander niet komt opdagen op het reglementaire uur, met een voldoende aantal spelers. De KBVB lijkt echter niet geneigd die redenering te volgen omdat de kalendermaker zelf besliste om de wedstrijd uit te stellen door de vele coronagevallen bij Antwerp. Kortrijk overweegt ook andere juridische stappen, onder meer een procedure bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, weet GvA. Kortrijk vindt dat de Pro League en de KBVB hun eigen reglement niet volgden omdat er geen regel is die zegt dat wedstrijden kunnen uitgesteld worden op basis van coronabesmettingen.





