Opvallend! Zlatan Ibrahimovic krijgt trofee van Zweeds Voetballer van het Jaar niet

Zlatan Ibrahimovic is maandag niet verkozen tot Zweeds Voetballer van het Jaar. Een kleine verrassing toch.

Ibrahimovic won de trofee vorig jaar en de verwachting was dat hij opnieuw met de prijs ging lopen. Maar zover kwam het niet.

Emil Forsberg werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De aanvaller van RB Leipzig pakte de trofee voor het eerst.

Hij scoorde drie keer in de voorronde op het EK en ook in de verloren achtste finale tegen Oekraïne. In de 0-5-zege tegen Club Brugge in de Champions League trof hij twee keer raak.