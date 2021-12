Drie clubs uit Jupiler Pro League geïnteresseerd in Ivoriaanse verdediger

De wintermercato opent komend weekend en meerdere ploegen uit de Jupiler Pro League hebben hun vizier gericht op een speler die zich in Oostenrijk aan het ontwikkelen is.

De 21-jarige Ivoriaan Olivier N'zi staat namelijk op het verlanglijstje van drie eersteklassers. Momenteel speelt N'zi bij SV Kapfenberg in tweede klasse in Oostenrijk. Het is voor N'Zi al het tweede Oostenrijkse avontuur. Juniors OÖ plukte hem namelijk weg uit Ivoorkust. In oktober 2020 nam Kapfenberg hem over.

Sindsdien is hij een onbetwistbare titularis en Oostenrijk en maakte hij dit seizoen ook al een doelpunt. Aangezien hij na dit seizoen einde contract is, zijn meerdere ploegen de situatie op de voet aan het volgen.

En daar zouden ook 3 ploegen uit de Jupiler Pro League bij zijn. Zulte Waregem, KV Kortrijk en Cercle Brugge zouden geïnteresseerd zijn. Er is nog geen bod uitgebracht bij de speler, maar in de wintermercato zullen de gesprekken wellicht snel aangevat worden.