(Nog) geen versoepelingen in het voetbal, maar er blijft hoop: "Dit staat nog op de agenda"

De Belgische sportwereld leeft weer even op hoop na de beslissing van de Raad van State om de coronamaatregelen terug te schroeven.

Nu de bioscopen en theaters opnieuw open mogen, hoopt de sportwereld dat ook de beslissing om geen publiek meer toe te laten teruggedraaid kan worden.

Voorlopig is dat nog niet het geval, al gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wel aan dat publiek bij sportwedstrijden ongetwijfeld opnieuw op tafel zal komen bij een volgend overlegcomité, waarschijnlijk volgende week.

"Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert. We zouden liefst zo snel mogelijk weer voetballen. Als volgende week veslist wordt dat publiek weer welkom is, is er voor ons voldoende tijd om opnieuw te vervatten. Ik hoop dat het niet zover komt dat we ook naar de Raad van State moeten stappen", verelt voorzitter van Voetbal Vlaanderen Marc Van Craen bij Sporza. Voetbal Vlaanderen had namelijk besloten om het amateurvoetbal stil te leggen in januari met de geldende coronamaatregelen.