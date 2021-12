"Of we getwijfeld hebben aan Vincent Kompany? Nooit"

Vincent Kompany kreeg de voorbije weken heel wat complimenten over het geleverde spel van zijn ploeg. Niet eens zo lang geleden werd de Anderlecht-coach nog bedolven onder kritiek, voornamelijk over zijn selectiepolitiek.

Het spel en de resultaten waren niet goed, een deel van de aanhang begon zich (luidop) af te vragen of Vincent Kompany nog wel de juiste man op de juiste plaats was.

In GVA benadrukt Peter Verbeke dat Vincent Kompany intern nooit ter discussie heeft gestaan. "Dat wil niet zeggen dat wij hem niet in vraag stellen. Integendeel. Het management zet overal vraagtekens bij en Vincent staat zeer open voor deze discussies. Nog nooit werkte ik samen met zo'n persoon. Winnen in Brugge of verliezen in Beerschot: Vincent draait de bladzijde om en gaat opnieuw aan het werk."

De kentering werd ingezet op het veld van Charleroi. Toch zou een eventuele nederlaag op Mambourg niet het einde hebben betekend voor Vincent Kompany. "Iedereen zou alleen wat nerveuzer geworden zijn, inclusief Vincent. Natuurlijk zijn er op een gegeven moment resultaten nodig, maar bij Anderlecht werken we niet op een impulsieve manier. De voorzitter heeft competente mensen aangesteld en geeft hen tijd, zelfs als er fouten gemaakt worden", besluit Verbeke.