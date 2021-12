Peter Verbeke houdt voeten stevig op de grond: "Nee, wij zijn geen titelkandidaat"

Anderlecht speelt de laatste weken op een alsmaar hoger niveau. De motor van paars-wit is helemaal op toerental. Van zijn laatste negentien wedstrijden verloor Anderlecht er amper één. Kersvers CEO Peter Verbeke predikt in HLN echter realisme.

Met een derde plaats, op negen punten van leider Union, is alles speelbaar. "Of wij een titelkandidaat zijn? Nee, daarvoor zijn er nog te veel ups en downs", laat Peter Verbeke weten. "Onze resultaten tegen de topploegen zijn niet goed genoeg."

"Bovendien ontbreekt het ons nog steeds aan stabiliteit, al lijkt die er stilaan te komen. Ik zit nog niet in de comfortzone, de situatie blijft precair. Onze ambitie blijft ongewijzigd: play-off 1 halen en een Europees ticket bemachtigen."

Opvallend: in zijn financieel plan houdt Verbeke geen rekening met een titel of Europees voetbal de komende vijf jaren. "Dat wil niet zeggen dat we er niet alles aan zullen doen. Als we sportief boven de verwachtingen presteren, kunnen we ons businessplan sneller uitvoeren", besluit Verbeke.