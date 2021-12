Peter Verbeke komt met nieuws over Bakkali, maar ook Vermaelen en Origi

De transferkoorts is groot, maar bij Anderlecht moeten geen spectaculaire dingen verwacht worden, zo laat Peter Verbeke weten.

De opdracht die Anderlecht volgens hem heeft is mislukte transfers weten te beperken, al beseft hij ook dat dit niet altijd vermeden kan worden.

Rode Duivels zoals Vermaelen of Origi kunnen bij Anderlecht hoe dan ook geen plaats krijgen. “Ik denk niet dat iemand als Origi zin heeft om naar België terug te keren en Anderlecht kan zijn salaris niet betalen. Dat geldt ook voor Vermaelen”, zegt Verbeke aan Het Nieuwsblad.

Ook namen als Trebel, Bakkali en Vlap komen tijdens elke mercato weer aan bod. “Als daar oplossingen voor zijn, staan we daarvoor open, maar misschien moeten we het nog een jaar of twee uitzweten. Bakkali staat niet open voor een ontbinding van zijn contract”, laat Verbeke nog weten.