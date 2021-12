Tweede wintertransfer is binnen voor Club Brugge: 'Amerikaanse rechtsachter komt over van LA Galaxy'

Tajon Buchanan zal vandaag arriveren in Brugge. Bij Club Brugge wordt veel verwacht van de Canadese winger. Ook de tweede wintertransfer zal weldra gepresenteerd worden: volgens HLN is de komst van Mauricio Cuevas in kannen en kruiken.

Mauricio Cuevas, een 18-jarige rechtsachter, komt transfervrij over van LA Galaxy. De Amerikaanse jeugdinternational zal initieel gestald worden bij Club NXT. Het afgelopen seizoen voetbalde Cuevas voor het tweede elftal van LA Galaxy. Daar was hij in twintig wedstrijden goed voor vier doelpunten en evenveel assists. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mauricio Aimar Cuevas (@aimarcuevas)