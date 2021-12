Nieuwe maatregel in China: verbod op tatoeages bij voetballers

Gedaan met sleeves, de naam van je geliefde op het bovenbeen of het clublogo op de borst: het Ministerie van Sport in China heeft beslist dat het voor spelers van de nationale ploeg verboden is om nieuwe tatoeages te laten zetten.

Voor de spelers die al tattoos hebben, vraagt het Ministerie van Sport om ze te laten verwijderen. In het slechtste geval moeten ze afgedekt worden tijdens de wedstrijden. Daarnaast roept de overheid de Chinese clubs om vanaf nu geen getattoeëerde spelers meer in te lijven. "Op die manier kunnen sporters het goede voorbeeld geven", klinkt het bij het Ministerie van Sport. Tattoos zijn in China lang niet zo ingeburgerd als in het Westen.