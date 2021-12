Balans van Clement bij Club Brugge: "Noa Lang moet dat corrigeren"

Philippe Clement mag dan zo goed als zeker weg zijn bij Club Brugge, toch maakte hij een balans op van het eerste deel van het seizoen.

Ook al is het niet wat iedereen ervan dacht en is het een stuk minder dan de voorbije jaren, toch is er op Jan Breydel een zekere vorm van tevredenheid.

Club Brugge kon zich in de Champions League meten met topclubs en blauwzwart maakt in ons land nog kans op de twee prijzen die er te pakken zijn.

Charles De Ketelaere en Hans Vanaken zetten opnieuw een stap vooruit, over Noa Lang is Clement iets minder positief.

“Noa Lang legt zichzelf soms te veel druk op”, zegt Clement aan La Dernière Heure. “Dat is een kleine tekortkoming die wij moeten trachten te corrigeren om een betere tweede helft van het seizoen te spelen.”