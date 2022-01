'Eerste wintertransfer Anderlecht is een feit: spits komt naar Neerpede'

De eerste wintertransfer van RSC Anderlecht zou wel eens sneller dan verwacht beklonken kunnen worden.

Twee opmerkelijke gasten waren het in het Lotto Park een paar weken geleden voor de match tegen Zulte Waregem.

Percy Liza

Anderlecht nodigde met Percy Liza (21) en Diego Luna (18) toen twee potentiële aanwinsten uit, die daarna ook mochten meespelen in een oefenwedstrijd tegen RWDM. Een van hen lijkt nu volgens plaatselijke media dichtbij paars-wit te staan.

Percy Liza is een Peruviaanse spits die dit seizoen bij Sporting Cristal goed was voor zes doelpunten en vijf assists in zestien wedstrijden. Liza ligt nog tot december 2023 onder contract bij zijn club.