OFFICIEEL Everton trekt Oekraïense verdediger aan en geeft contract voor 4,5 jaar

Everton heeft de transfer van de Oekraïense verdediger Vitaliy Mykolenko van Dynamo Kiev rond. Dat laat de club uit de Premier League zelf weten.

Mykolenko tekende een contract voor maar liefst 4,5 jaar. De 22-jarige linksback heeft al 21 interlands op zijn naam staan.

"Ik heb er altijd van gedroomd om in de Premier League te spelen", reageerde Mykolenko aan Everton TV. "Het Engelse voetbal is de bakermat en ik denk dat het heel goed bij mijn spel zal passen. Ik ben 22 maar ik voel me geen youngster. Ik heb ervaring met voetbal op Europees niveau en hoop dat ik me als speler zal blijven verbeteren."

"Ik ben enthousiast over de kans om bij Everton voor onze supporters te spelen. Ik heb de laatste paar wedstrijden op Goodison Park gezien en ze waren ongelooflijk."